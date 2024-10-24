شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «صادرات» توافق على تعيين مراجع للحسابات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد مساءً أمس الأربعاء عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السيد العيوطي وشركاه من بين المرشحين بنا ء على توصية لجنة المراجعة.
وأضافت أن تعيين مراجع حسابات جاء لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السيد العيوطي وشركاه من بين المرشحين بنا ء على توصية لجنة المراجعة.
وأضافت أن تعيين مراجع حسابات جاء لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.