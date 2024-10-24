شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالخميس، 24 أكتوبر 2024 10:18 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 30493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 37869 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13364 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 7904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11110 نقطة.
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