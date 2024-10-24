شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان" توضح مراحل تنقية مياه الشرب.. ونصائح لترشيد الاستهلاك.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الشربيني يؤكد للمواطنين أهمية ترشيد استهلاك المياه.. والحفاظ عليها.. وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، بالفيديوجراف، مراحل تنقية مياه مياه الشرب، ابتداءً من سحب المياه بواسطة المآخذ مروراً بمراحل التنقية المتعددة داخل المحطات، ومن ثم ضخها لشبكات التوزيع، لتصل إلى منازل المواطنين، ومختلف المنشآت، وانتهاء بتجميع ومعالجة الصرف الصحى، كما قدمت نصائح للمواطنين حول توفير وترشيد استهلاك المياه.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين أهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، مؤكداً أن الدولة تنفق استثمارات ضخمة فى إنشاء محطات تنقية مياه الشرب، ومحطات الرفع، وشبكات التوزيع، وكذا عمليات تنقية المياه، إضافة إلى منظومة معالجة الصرف الصحى.

كما أكد وزير الإسكان، أهمية تكاتف الجهود الوطنية لترشيد استهلاك المياه، حيث إن الحفاظ على الموارد المائية أصبح أمراً ملحاً لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمرانى، وفتح مناطق جديدة للتنمية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الوزارة تدعم جميع المبادرات الهادفة لنشر الوعي بأهمية ترشيد المياه، وذلك ضمن إطار الحملة القومية "كل نقطة بتفرق"، التي تسعى إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على المياه لدى المواطنين.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة ملتزمة بتعزيز دورها في نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن الحملة القومية "كل نقطة بتفرق" تستهدف تغيير السلوكيات المجتمعية، وتعزيز ثقافة استهلاك المياه بشكل مسؤول.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الحملة ترتبط بمبادرة "بداية جديدة"، التي تسعى إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات المياه والصرف الصحي بأفضل جودة، مؤكداً أن ترشيد استهلاك المياه يمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المبادرات الوطنية.