شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم الدفعة الأولى من أراضى منطقة الرابية بمدينة الشروق الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم الدفعة الأولى لـعدد "45" قطعة أرض بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق بعد توفيق وضعها، وذلك يوم الأحد 3/11/2024 والتي تم تسكينها عبر قرعات التسكين العلنية على المخطط التفصيلي المعتمد.

وأكد المهندس شريف الشربيني، دفع إجراءات تقنين الأراضي بمناطق الامتداد بعددٍ من المدن الجديدة، بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية ذات مستوى تخطيطي عمراني متميز.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن التسليم يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل بالمجاورة الثانية بالقطع أرقام (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 ) بلوك 4، ويوم الإثنين 4 نوفمبر سيتم تسليم القطع أرقام (15 – 16 – 17 – 18 – 20 ) بلوك 4، ويوم الثلاثاء 5 نوفمبر للقطع أرقام ( 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 ) بلوك 5، ويوم الأربعاء 6 نوفمبر للقطع أرقام ( 3 – 4 – 8 - 10 – 12 – 13 - 14 - 17 – 19 – 20 ) بلوك 6، والخميس 7 نوفمبر للقطع أرقام ( 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8 - 9 - 10 – 11 – 12 – 14 – 17 ) بلوك 7، وتم تخصيص يوم الأحد 10 نوفمبر للعملاء الذين تخلفوا عن موعد الاستلام.

وأشار عبد المقصود إلى أنه على العملاء الذين تم تسكينهم بالقطع المذكورة ضرورة مراجعة الإدارة العقارية بالجهاز قبل اليوم المحدد للتسليم لعمل التسويات المالية اللازمة لإجراءات كل من (تسليم الشيكات الآجلة لمن لم يسلمها – سداد المساحة الزائدة لمن لم يسدد).

وأكد رئيس الجهاز دفع العمل خلال المرحلة القادمة والإعلان تباعاً عن جاهزية أكبر عددٍ من قطع الأراضي لتسليمها لأصحابها وتمكينهم نحو السير في إصدار تراخيص البناء اللازمة.