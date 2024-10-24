شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «رسن» إلى 36.64 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 21% عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام السابق، وذلك نتيجة نمو الإيرادات وزيادة كفاءة التشغيل والتحسينات العامة في العمليات.

وترجع الزيادة في صافي الربح بنسبة 315.5٪ في الربع الثالث لسنة 2024 مقارنة بالربع الثاني لسنة 2024: إلى زيادة عدد وثائق التأمين المباعة بنسبة 78٪، والتركيز على تجديد وثائق عملاء العام السابق واستقطاب عملاء جدد، وإطلاق منتجات جديدة بهامش ربح أعلى من السابق.

وارتفع صافي الربح بنسبة 52.6٪ في الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة إلى: نمو اجمالي الربح بنسبة 32.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ هامش الربح 60.2٪ للفترة الحالية مقارنة ب58.7٪ للفترة نفسها من العام السابق نتيجة تحسن كفاءة العمليات والإجراءات وتقليل تكلفة المبيعات.

وشملت الأسباب: نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 47.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والزيادة الملحوظة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء التي ارتفعت بنسبة 40.6% مقارنةً بالفترة نفسها من السابق محققةً هامشاً قياسياُ بلغ 28.2% مقارنةً بـــ 25.9% خلال الفترة نفسها من العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة رسن لتقنية المعلومات في الربع الثالث من 2024 بنسبة 29% إلى 36.647 مليون ريال، مقابل 28.401 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الارتفاع إلى زيادة نسبة إجمالي الربح بمعدل 130نقطة أساس (61.2% خلال الربع الثالث لسنة 2024 مقارنةً بـــ59.9% خلال الربع الثالث من العام السابق)، وذلك بسبب زيادة الكفاءة التشغيلية للعمليات.وتضمنت الأسباب: نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 21% عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام السابق، وذلك نتيجة نمو الإيرادات وزيادة كفاءة التشغيل والتحسينات العامة في العمليات.وترجع الزيادة في صافي الربح بنسبة 315.5٪ في الربع الثالث لسنة 2024 مقارنة بالربع الثاني لسنة 2024: إلى زيادة عدد وثائق التأمين المباعة بنسبة 78٪، والتركيز على تجديد وثائق عملاء العام السابق واستقطاب عملاء جدد، وإطلاق منتجات جديدة بهامش ربح أعلى من السابق.وارتفع صافي الربح بنسبة 52.6٪ في الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة إلى: نمو اجمالي الربح بنسبة 32.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ هامش الربح 60.2٪ للفترة الحالية مقارنة ب58.7٪ للفترة نفسها من العام السابق نتيجة تحسن كفاءة العمليات والإجراءات وتقليل تكلفة المبيعات.وشملت الأسباب: نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 47.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والزيادة الملحوظة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء التي ارتفعت بنسبة 40.6% مقارنةً بالفترة نفسها من السابق محققةً هامشاً قياسياُ بلغ 28.2% مقارنةً بـــ 25.9% خلال الفترة نفسها من العام السابق.