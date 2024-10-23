شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 23-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 23-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مصر للفنادق، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والعامة للصوامع والتخزين.

استقرار رأس المال السوقي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.75 مليار جنيه، عبر تنفيذ 138.6 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.48%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 27.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 24.5 مليون جنيه، 367.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 110.6 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 237.8 مليون جنيه، 39.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11025 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7965 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1806 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 500 ألف سهم، 1000 سهم، 1 سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركتا المنصورة للدواجن، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 100 ألف سهم، 4377 سهمًا، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 47 سهمًا.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 3835 سهمًا، 34.9 ألف سهم، 7474 سهمًا، 11.3 مليون سهم، 15.7 ألف سهم، على الترتيب، فيما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 984.3 ألف سهم، 24.8 ألف سهم، 2 مليون سهم، 538.6 ألف سهم، 2000 سهم، 3 آلاف سهم، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 792.2 ألف سهم، 15 ألف سهم، 11.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 141 سهم، 531.7 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، واشترت الثانية 100 ألف سهم، واشترت الثالثة 100 ألف سهم، واشترت الرابعة 450 ألف سهم.

صفقات

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، شراء المساهم أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة عدد 1.5 مليون سهم بسعر 1.7605 جنيه بقيمة إجمالية 2.6 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 8.9% إلى 11.5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 3 ملايين سهم بسعر 1.0588 جنيه بقيمة إجمالية 3.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.852% إلى 5.332%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 9.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 139%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 221%.

أكرومصر للشدات

أعلنت شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، عن موافقة مجلس الإدارة على إجراء توزيع نقدي للمساهمين بمبلغ 206.5 مليون جنيه توزع من الأرباح المرحلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية، والظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 بواقع 3.75 جنيه للسهم.