شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-10-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مصر للفنادق، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والعامة للصوامع والتخزين.

استقرار رأس المال السوقي



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.75 مليار جنيه، عبر تنفيذ 138.6 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.48%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 27.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 24.5 مليون جنيه، 367.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 110.6 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 237.8 مليون جنيه، 39.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11025 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7965 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1806 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.067 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 39.58%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 109.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.19%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 276.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.77%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 174.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.24%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 66.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 49.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.63%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 2.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 17.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 30.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 29 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 5.54%.