شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

مخزون النفط الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 أكتوبر الحالي بواقع 5ر5 مليون برميل، بعد تراجعه بواقع 2ر2 مليون برميل في الأسبوع السابق.ومع ارتفاعه الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 426 مليون برميل أي أقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 900 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.وفي المقابل، تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 1ر1 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 9% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.