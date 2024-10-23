شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يوجه بإعادة تخطيط المناطق الخدمية لتلبية متطلبات السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بإعادة تخطيط بعض المناطق الخدمية لتوسيع نطاق الأنشطة وتلبية جميع متطلبات السكان بشكل أفضل، بما يعزز من كفاءة الخدمات العامة.

جاء ذلك خلال جولته بأحياء المدينة الأول والرابع والسابع والثامن للمتابعة المستمرة لتحسين الخدمات بمدينة العاشر من رمضان، لإعادة تقييم مستوى أعمال الصيانة، الزراعة، والنظافة في تلك المناطق، والتأكد من تقديم الخدمات بأعلى جودة للسكان.

كما تضمنت الجولة زيارة مراكز الخدمات بالمجاورات والأحياء، حيث تم دراسة الأنشطة الخدمية الحالية ومدى ملاءمتها لاحتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة شاملة ينفذها جهاز المدينة لتطوير الأحياء السكنية، وضمان تقديم خدمات تلبي تطلعات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في المدينة.