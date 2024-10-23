شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار بأمريكا لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة اليوم متوجها للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في زيارة هامة للعاصمة واشنطن ومدينة نيويورك تتضمن المشاركة بفعاليات بصندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وكذا عقد اجتماعات مع عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز الفكر وكبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا صندوق المشروعات المصري الأمريكي.

وتستهدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصري.