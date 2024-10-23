شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3730 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية عقب هبوط بحوالي 20 جنيهاً بسوق الصاغة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3730 جنيهاً للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4259 جنيها.

عيار 21 يسجل 3730 جنيها.

عيار 18 يسجل 3205 جنيهات.

الجنيه الذهب 29840 جنيها.



سعر الذهب في البورصة العالمية

الذهب يعد التحوط الأول ضد عدم اليقين السياسة والاقتصادي ولذلك يشهد انتعاش كبير خلال الأيام الأخيرة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، حيث تشهد الانتخابات عدم يقين مع اظهار استطلاعات الرأي اقتراب المرشحين من بعضهما، وعدم حسم المعركة الانتخابية لأي من مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب أو مرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كاملا هاريس.