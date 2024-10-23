شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: تمكين المرأة اقتصاديا بسيناء يدعم المشروعات الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع الأهلي في جميع المحافظات للمساهمة بفاعلية في أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتعظيم أثر تلك الأنشطة وضمان تيسير وصولها لجميع المواطنين للعمل على تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز قدرتهم على إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية أهمية خاصة، إيمانا منه بضرورة تهيئة المناخ العام اللازم للاستثمار ونمو المشروعات في تلك المناطق مما يعمل على خلق المزيد من فرص العمل لأبناء تلك المحافظات، مضيفا أن المرأة في تلك المجتمعات تأتي على رأس اهتمامات الجهاز خاصة سيدات الأعمال الصغيرات الراغبات في تطوير مشروعاتهن الخاصة والوصول بها إلى أسواق أبعد من المجتمعات المحلية.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة إقامة الجهاز لمعرض للحرف اليدوية والتراثية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في إطار مبادرة بداية حرصا من الجهاز على إتاحة الخدمات التسويقية للمرأة السيناوية حيث تشرف المعرض بقيام اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بافتتاحه، وتفقد الأجنحة، والحديث مع العارضين عن طموحاتهم لتطوير مشروعاتهم.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على المجهودات التي تقوم بها محافظة شمال سيناء لدعم المشروعات الصغيرة والإنتاجية والتراثية في المحافظة واهتمام المحافظ بتقديم مختلف الخدمات لقطاع المشروعات الصغيرة ودعم أنشطة الجهاز لتيسير وصولها إلى جميع المواطنين.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يتيح حزمة متنوعة ومميزة من الخدمات غير المالية والفنية والتسويقية اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة، موضحا أنه من ضمن تلك الخدمات تأتي إقامة المعارض المحلية في جميع المحافظات بشكل دوري لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات اليدوية والتراثية.

من جانبه أبدى اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء إعجابه بالعارضين، مشيدا بدور جهاز تنمية المشروعات في إتاحة الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات بالمحافظة وتوفير المنافذ التسويقية للعارضين، مشيدا بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات لتيسير وإتاحة جميع الخدمات للراغبين من أبناء سيناء في إقامة مشروعاتهم الخاصة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأضاف محافظ شمال سيناء أن المحافظة بالتنسيق مع مختلف الشركاء حريصة على إتاحة وتقديم جميع أنواع الدعم للمرأة السيناوية خاصة من صاحبات المشروعات، حرصا على دعم استقرار أعمالها والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق خارج المحافظة.