شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "المقاولات" بنسبة 3.4% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.4%، وصعدت قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.3%، 1%، على الترتيب، وقفز قطاعا البنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، ونما قطاع العقارات بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 2.9%، 2.6%، على التوالي، وهبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، 1.1%، 1%، على التوالي، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.75 مليار جنيه، عبر تنفيذ 138.6 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.48%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 27.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 24.5 مليون جنيه، 367.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 110.6 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 237.8 مليون جنيه، 39.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11025 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7965 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1806 نقطة.