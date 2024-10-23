شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: صندوق النقد الدولى يتوقع تراجع التضخم العالمى لـ4.3% فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 23-1-224 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها، صندوق النقد الدولى يتوقع تراجع التضخم العالمى إلى 4.3% فى 2025، وأسطورة العقارات فى اليابان والوفد المرافق له يتفقدون العاصمة الإدارية الجديدة.

صندوق النقد الدولى يتوقع تراجع التضخم العالمى إلى 4.3% فى 2025.

توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، تراجع التضخم العالمى إلى 4.3% العام المقبل 2025 من نسبة 5.8% متوقعة بنهاية العام الحالى 2024.

أسطورة العقارات فى اليابان والوفد المرافق له يتفقدون العاصمة الإدارية الجديدة

اصطحب الدكتور عبدالخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي، صباح اليوم، كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "تايتان كابيتال"، وأعضاء تحالفه الاستثماري والمكون من 15 شركة، فى جولة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان، خلال لقائه كانازاوا يوكيو.

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة فارما سويد بقيمة 89.6 مليون جنيه

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة فارما سويد مصر، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 8.9 مليون سهم بقيمة 89.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة لوزان للتطوير العمراني بحجم تداول 240 ألف سهم بقيمة 24 مليون جنيه، وصفقة على شركة المجموعة الاستثمارية الدولية للمشروعات السياحية بحجم تداول 48 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون جنيه.

رئيس تصديرى الملابس: نستهدف 15% نموًا في صادرات القطاع سنويًا

أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجلس سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لا تقل عن 15% سنويًا، من خلال خطة مدروسة سيتم العمل على تنفيذها.

سعر الذهب العالمي يسجل قفزة تاريخية والأوقية بـ 2758 دولارًا

نجح الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء في تسجيل مستوى تاريخي جديد في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين العالمي خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

"المجلس التصديري للغزل" يستهدف 1.2 مليار دولار صادرات بزيادة 10% بنهاية 2024

يستهدف المجلس التصديري للغزل الوصول بصادرات القطاع الى نحو 1.23 مليار دولار فى 2024 بمعدل نمو 10%، مقابل 1.12 مليار دولار فى 2023، وفق تقرير المجلس، وقد حققت الفترة من يناير الى أغسطس 2024 نسبة 60% من المستهدف بواقع 730 مليون دولار.

وزارة الصناعة: الشهر العقارى وجه بحظر أى إجراء بالتصرف على الأراضى الصناعية

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال منشور توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.