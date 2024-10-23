شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إحالة ماونتن فيو للنيابة.. عقوبات تواجه المكالمات المزعجة تصل للحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركة ماونتن فيو للنيابة، بعد ثبوت تضرر المواطنين من مكالمات ترويجية من الشركة بالمخالفة للقانون وللأحكام التنظيمية التى أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول فى إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.

وتواجه "ماونتن فيو"، العقوبة المنصوص عليها فى أحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنص على :"يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما تواجه شركة ماونتن فيو، العقوبة المنصوص عليها في أحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والتي تنص على :"مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، وتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وحدد جهاز تنظيم الاتصالات، قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.