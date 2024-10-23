شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة فارما سويد بقيمة 89.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة فارما سويد مصر، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 8.9 مليون سهم بقيمة 89.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة لوزان للتطوير العمراني بحجم تداول 240 ألف سهم بقيمة 24 مليون جنيه، وصفقة على شركة المجموعة الاستثمارية الدولية للمشروعات السياحية بحجم تداول 48 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 11.2 مليون سهم بقيمة 138 مليون جنيه عبر تنفيذ 98 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.75 مليار جنيه، عبر تنفيذ 138.6 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.48%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 27.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 24.5 مليون جنيه، 367.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 110.6 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 237.8 مليون جنيه، 39.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11025 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7965 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1806 نقطة.