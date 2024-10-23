شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تصديرى الملابس: نستهدف 15% نموًا في صادرات القطاع سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجلس سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لا تقل عن 15% سنويًا، من خلال خطة مدروسة سيتم العمل على تنفيذها.

وأضاف "مرزوق" خلال أول تصريحات له عقب فوزه رئيسًا للمجلس التصديري للملابس الجاهزة بالتزكية، أن المجلس الحالي يضم قامات كبيرة في صناعة الملابس الجاهزة، مما يدعم تحقيق استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بالصادرات، لما يملكه أعضاء المجلس من رؤى محفزة للصادرات الوطنية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس، تطلع المجلس لتكثيف التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية من أجل دعم رؤية الدولة للنهوض بالصادرات على، لافتاً إلى أن هناك جهودًا كبيرة واضحة من الحكومة لتنمية الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الملابس بصفة خاصة وافساح الطريق أمام القطاع الخاص وتسهيل الترويج لمنتجات الصناعة المصرية من أجل تحقيق طفرة في الصادرات.

وشدد على التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وكذلك كافة الوزارات ذات الصلة من أجل تحقيق زيادة ملموسة في صادرات الملابس الجاهزة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، والعمل على تطبيق حلول واقعية للمشكلات التي يعاني منها القطاع.