شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمي يسجل قفزة تاريخية والأوقية بـ 2758 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

نجح الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء في تسجيل مستوى تاريخي جديد في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين العالمي خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2758 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2747 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2756 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

يأتي هذا بعد ارتفاع خلال جلسة الأمس بنسبة 1.1% ليكون الذهب قد ارتفع منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن بنسبة 4.7% في طريقه لتسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي

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يظل عدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية هو العامل الأكثر تأثيراً على الأسواق المالية في الفترة الحالية، والسبب وراء تسارع ارتفاع أسعار الذهب العالمي، خاصة مع تقارب نتائج استطلاعات الرأي بين المرشحين، وبالتالي لن تكون النتيجة محسومة لصالح أح المرشحين حتى نهاية المعركة الانتخابية.

تشير بعض التوقعات حالياً أن أياً كان الفائز في هذه الانتخابات فستكون النتيجة لصالح الذهب، وذلك لأن كلا المرشحين الرئاسيين يقترح سياسات تضخمية، والتي ستكون داعمة للغاية للذهب.