شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على الشطب النهائى لأسهم العربية للشحن بعد تصفية الشركة والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية)، شطبًا إجباريًا والبالغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 200 مليون جنيه موزع على عدد 200 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه ‏ للسهم الواحد، ممثلة في خمسة إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " (السوق الرئيسي)، طبقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة رقم (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوضحت اللجنة، أنه تم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة المصرية وتداول أسهمها من خلال نظام القبول الآلي للأوامر (خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس وذلك لمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها العرض على لجنة القيد.

كما قررت اللجنة، قيد تعديل غرض الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بإضافة نشاط "تصنيع الاقمشة الطبية غير المنسوجة المعقمة وغير المعقمة" إلى غرضها الرئيسي، وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.

وقررت لجنة القيد، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) من 4.3 مليون جنيه إلى 5.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 856.5 ألف جنيه، موزعة على عدد 4.3 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 0.20 جنيه للسهم، توزع كأسهم مجانية ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2023، وتمثل الزيادة (الإصدار السابع)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".