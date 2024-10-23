شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 3 شركات 55 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 25 ألف جنيه على شركة سيتي للتحاليل الطبية، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي بقيمة 20 ألف جنيه على الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادتين 46، 50 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومادة 64 من الإجراءات، يسدد خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.

في نفس السياق قررت لجنة القيد، منح 4 شركات (الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وأسمنت سيناء، والأهرام للطباعة والتغليف) مهلة أسبوع من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد، لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 30/09/2024 طبقا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية.