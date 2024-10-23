شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس التصديري للغزل" يستهدف 1.2مليار دولار صادرات بزيادة 10% بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف المجلس التصديري للغزل الوصول بصادرات القطاع الى نحو 1.23 مليار دولار فى 2024 بمعدل نمو 10%، مقابل 1.12 مليار دولار فى 2023، وفق تقرير المجلس، وقد حققت الفترة من يناير الى أغسطس 2024 نسبة 60% من المستهدف بواقع 730 مليون دولار.

وقال هاني سلام رئيس المجلس، إن رؤية المجلس لزيادة الصادرات ترتكز على تطوير وتوجيه المزيد من القدرات الإنتاجية المصرية نحو التصدير والعمل على دمج منتجات القطاع بسلاسل الإمداد العالمية، خاصةً فى ظل تمتع مصر بالعديد من المزايا الفريدة مثل الموقع المتميز جغرافياً، الإتفاقات التجارية الدولية، توافر واستقرار مصادر الطاقة، مهارة العمالة وتنافسية تكلفتها، التحول نحو الأنظمة الحكومية الرقمية، بالإضافة الى التطور الكبير فى البنية التحتية من طرق وموانئ تكفل وصول المنتجات الى أهم الأسواق فى وقت تنافسي. مما أدى الى الطفرة الحالية فى جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع وإتجاه أنظار الشركات الأوروبية الى الإعتماد على السوق المصري فى سلاسل التوريد.

وأضاف سلام في تصريحات له اليوم، أن المجلس التصديري يعمل على أداء الدور المنوط به من قبل الوزارة من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أنشطة الترويج و زيادة الصادرات، بناء القدرات والتدريب، و المشاركة فى وضع السياسات الداعمة للتصدير.

وأشار الى الأنشطة التى يعمل المجلس على تنفيذها خلال الربع الأخير من 2024 ومنها، المشاركة فى تنظيم الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريكا" نوفمبر 2024، والذى يتم خلاله إستقدام نحو 200 مشتري من الأسواق الواعدة للقطاع. وعلى غرار ذلك يشارك المجلس فى تنظيم الدورة السادسة من معرض "إيجي هوم تكس" ديسمبر 2024، فى مجالات أقمشة الأثاث، الستائر وأقمشة المفروشات المنزلية. بالإضافة الى تنفيذ ورش العمل والتدريبات الخاصة بتطبيق مباديء الإستدامة فى التصنيع والتعريف بشهادات الجودة المُعتمدة من أجل تمكين المزيد من المصانع المصرية من إختراق السوق الأوروبي.