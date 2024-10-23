شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المهندس هانى سلام برئاسة المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

خلال الإنتخابات التى أجريت أمس بمقر المجلس التصديري للغزل والمنسوجات فاز المهندس هاني سلام برئاسة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لمدة 3 سنوات، كما فاز محمد يوسف بمنصب الوكيل الأول، ومحمد عشرة بمنصب الوكيل الثاني، وعمرو العيسوى بمنصب أمين الصندوق.

وجاء التشكيل الكامل للمجلس بقرار المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024 ليضم كلاً من، هاني سلام شركة دنتيل سلامتكس، ومحمد يوسف الشركة الدولية للغزل إنتريارن، ومحمد شرباتي الشركة الرباعية للنسجيات فورتكس، وعمرو العيسوى شركة فلمارنايل، كريم قزمان شركة قزمان للغزل والنسيج، ومحمد عشرة شركة برج العرب لغزل القطن عشراتكس، وحسن محمد شركة خيوط النجمة، وتوماس بدنك شركة بيجاس، وخالد نصير شركة ألكان للغزل والنسيج ألماتيكس، وماريان حصنى شركة الحصن للمنسوجات.

هذا وقد أشاد المجلس بقرار الوزير بتشكيل المجلس وإعادته كسابق عهده مجلساً متخصصاً بقطاع الغزل والمنسوجات الذى يضم أكثر من 30 منتج فرعي، كما أشاد بإختيار أعضائه من الممثلين لكافة منتجات القطاع الحيوية من غزول القطن، البوليستر والأكريليك، الأقمشة المنسوجة، الجينز والتريكو بالإضافة الى المنسوجات التقنية واللامنسوجات.