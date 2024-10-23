شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للاتصالات" يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

وقّع المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع مركز تميز شركة دل العالمية، لتعزيز القدرات الرقيمة وتحقيق التقدم التكنولوجي.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير برامج تدريبية عالية الجودة تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، مع التركيز على توفير المهارات الرقمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

هذا وتتضمن مجالات التعاون عدة محاور رئيسية، منها مبادرات التدريب في مجالات تكنولوجيا الجيل الخامس والحوسبة السحابية والأتمتة وأمن الشبكات والأمن السيبراني، وتطوير ومراجعة المحتوى التعليمي للمسارات المتفق عليها لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير التدريب العملي لدعم الطلاب والخريجين، وتقديم مقترحات لتحسين جودة الدورات التدريبية وتنظيم مسابقات وورش عمل، وتنفيذ استراتيجيات التوعية والترويج، ورصد وتقييم التقدم المُحرز بشكل منتظم.

ويعتبر مركز تميز شركة دل العالمية أحد مراكز شركة دل تكنولوجيز الأربعة على مستوى العالم، حيث يقدم المركز خدمات الاستشارات، والبحث وابتكار المنتجات، والدعم الفني لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، بـ12 لغة. وتأسس المركز في مصر عام 2009، وحقق نجاحًا كبيرًا في الحصول على العديد من براءات الاختراع، ويعد مزودًا رائدًا للخدمات في إدارة المشاريع، والخدمات اللوجستية، وإدارة المحتوى، والدعم الفني قبل وبعد البيع.

والمعهد القومي للاتصالات هو مركز خبرة مصري وأحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تأسس المعهد في عام 1983 ويعد مؤسسة تعليمية وبحثية واستشارية مرموقة، إذ يساهم في تنفيذ استراتيجيات الوزارة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع رقمي وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.