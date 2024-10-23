الاقتصاد

قبول استقالة عضو مجلس إدارة «أسيج»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «أسيج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، بالتمرير على استقالة عضو مجلس الإدارة محمد جهاد الرشيد من عضوية المجلس.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن استقالة العضو جاءت لأسباب شخصية.

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وأضافت أن عضو مجلس الإدارة تقدم باستقالته اليوم، فيما يسري تاريخ الاستقالة بدءا من اليوم.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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