شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «أسيج» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

أخبار متعلقة مؤشر «إس آند بي 500» يسجل خسائر متتالية للمرة الأولى منذ سبتمبر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، بالتمرير على استقالة عضو مجلس الإدارة محمد جهاد الرشيد من عضوية المجلس.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن استقالة العضو جاءت لأسباب شخصية.وأضافت أن عضو مجلس الإدارة تقدم باستقالته اليوم، فيما يسري تاريخ الاستقالة بدءا من اليوم.