شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سوق الذهب المصرى والعالمى بعد القفزة التاريخية للمعدن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الزميل إسلام سعيد تغطية خاصة حول تطورات الذهب في البورصة العالمية والسوق المحلي وتوقعات سعر الذهب في مصر والبورصة العالمية والرؤية المستقبلية حول البيع والشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، ارتفاع جديد بحوالي 20 جنيهات، ليعود الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد إلى تسجيل مستويات مرتفعة من جديد، وبلغ سعر الجرام من عيار 21 اليوم 3750 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأمريكية المقبلة.

مع تزايد الإقبال على شراء الذهب عالميًا نتيجة توترات الاقتصاد والتوترات السياسية، عاد الحديث مجددًا عن قفزات مستقبلية للذهب، حيث تستهدف أوقية الذهب مستويات 2800 دولار للأونصة، حيث ستستمر حالة عدم اليقين السياسى مع اقتراب الانتخابات. وقد يستمر الاتجاه الحالى للذهب حتى تصدر نتائج الانتخابات الأمريكية أو على الأقل معرفة لمن تميل كفة الانتخابات.