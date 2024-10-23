شكرا لقرائتكم خبر عن 75.73 دولار للبرميل..تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.4 %، إلى 75.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0011 بتوقيت جرينتش وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا، أو 0.5%، إلى 71.42 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ووجد النفط بعض الدعم في ظل علامات على تعافي الطلب على النفط من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وسط جهود بكين لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ورفع بعض المحللين في الآونة الأخيرة توقعات الطلب على النفط.