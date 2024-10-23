شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب يرتفع إلى 30 ألف جنيه بدون مصنعية.. زيادات مستمرة بسبب "العالمى" والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا بحوالي 160 جنيهًا، ليصل سعره إلى 30 ألف جنيهًا بدون إضافة مصنعية، ويصل السعر بالمصنعية 30400 جنيهًا وقد يزيد قليلاً عن المستويات الحالية بحسب الشركة المنتجة.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، ارتفاع جديد بحوالي 20 جنيهات، ليعود الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد إلى تسجيل مستويات مرتفعة من جديد، وبلغ سعر الجرام من عيار 21 اليوم 3750 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأمريكية المقبلة.

مع تزايد الإقبال على شراء الذهب عالميًا نتيجة توترات الاقتصاد والتوترات السياسية، عاد الحديث مجددًا عن قفزات مستقبلية للذهب، حيث تستهدف أوقية الذهب مستويات 2800 دولار للأونصة، حيث ستستمر حالة عدم اليقين السياسى مع اقتراب الانتخابات. وقد يستمر الاتجاه الحالى للذهب حتى تصدر نتائج الانتخابات الأمريكية أو على الأقل معرفة لمن تميل كفة الانتخابات.