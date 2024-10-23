شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء.. قفزة جديدة فى عيار الـ 21 والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، ارتفاع جديد بحوالي 10 جنيهات، ليعود الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد إلى تسجيل مستويات مرتفعة من جديد، وبلغ سعر الجرام من عيار 21 اليوم 3740 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيه.

عيار 18 يسجل 3205 جنيها.

الجنيه الذهب 29920 جنيهًا

قفزة الطلب على الذهب

ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأمريكية المقبلة.

مع تزايد الإقبال على شراء الذهب عالميًا نتيجة توترات الاقتصاد والتوترات السياسية، عاد الحديث مجددًا عن قفزات مستقبلية للذهب، حيث تستهدف أوقية الذهب مستويات 2800 دولار للأونصة، حيث ستستمر حالة عدم اليقين السياسى مع اقتراب الانتخابات. وقد يستمر الاتجاه الحالى للذهب حتى تصدر نتائج الانتخابات الأمريكية أو على الأقل معرفة لمن تميل كفة الانتخابات.