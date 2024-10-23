شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» توقع عقدا مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بـ9.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

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وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م.

ونوهت باستكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 19-04-1446هـ الموافق 22-10-2024م. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية عقد مشروع تشغيل ودعم تقنية المعلومات مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لمدة سنة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة المشروع تقدر بنحو 9.999 مليون ريال، فيما تبلغ مدة المشروع سنة ميلادية.وأضافت أن تفاصيل المشروع تشمل: بناء نموذج الخدمات المدارة لتقنية المعلومات وفق معايير عالمية والتي من دورها إنجاح التحول الرقمي والمحافظة على استمرارية الأنظمة وتحسين ونضج الخدمات المدارة لحوكمة التشغيل والبنية التحتية والشبكات ودعم التطبيقات والدعم الفني للموظفين بالإضافة إلى الخدمات المدارة لقواعد البيانات ذاتية التشغيل.وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م.ونوهت باستكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 19-04-1446هـ الموافق 22-10-2024م.