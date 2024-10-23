شكرا لقرائتكم خبر عن «فيو المتحدة»: شراء أرض في الرياض بقيمة 27 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، شراء أرض في حي النرجس شمال مدينة الرياض بهدف تطبيق خطتها الإستراتيجية لزيادة مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، أمس الأول، توقيع اتفاقية تسهيلات من مصرف الراجحي لتمويل 66% من تكلفة شراء أرض بحي النرجس.
وقالت الشركة إن قيمة الصفقة تقدر بـ27 مليون ريال غير شامل ضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت أن البائع أحمد بن محمد بن عثمان، فيما تهدف من الصفقة إلى بناء وتطوير وحدات عقارية سكنية على الأصل محل الإعلان بهدف التطوير والبيع.
وأفادت بأن 66% من قيمة الصفقة عن طريق اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعلن عنها بتاريخ 21 أكتوبر الحالي، و34% عن طريق مصادر التمويل الذاتية للشركة.
ويهدف الاستحواذ على الأرض إقامة مشروع عقاري سكني عليها، ويؤثر مالياً على بند عقارات تحت التطوير أثناء فترة التطوير والتنفيذ، ويتوقع تأثيره إيجاباً على الإيرادات عند فور بدء عمليات البيع سواء عن طريق البيع على الخارطة أو البيع المباشر بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، أمس الأول، توقيع اتفاقية تسهيلات من مصرف الراجحي لتمويل 66% من تكلفة شراء أرض بحي النرجس.
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وأضافت أن البائع أحمد بن محمد بن عثمان، فيما تهدف من الصفقة إلى بناء وتطوير وحدات عقارية سكنية على الأصل محل الإعلان بهدف التطوير والبيع.
وأفادت بأن 66% من قيمة الصفقة عن طريق اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعلن عنها بتاريخ 21 أكتوبر الحالي، و34% عن طريق مصادر التمويل الذاتية للشركة.
ويهدف الاستحواذ على الأرض إقامة مشروع عقاري سكني عليها، ويؤثر مالياً على بند عقارات تحت التطوير أثناء فترة التطوير والتنفيذ، ويتوقع تأثيره إيجاباً على الإيرادات عند فور بدء عمليات البيع سواء عن طريق البيع على الخارطة أو البيع المباشر بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.