«وسم» تحصل على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية بـ8.5 مليون ريال

«شور» توقع عقدا مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بـ9.9 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيو المتحدة»: شراء أرض في الرياض بقيمة 27 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.