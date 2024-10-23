شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 13.4%.. 897 مليار ريال حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنهاية العام الماضي، بنسبة 13.4% إلى 897 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ791 مليار ريال في عام 2022.

ووفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي الصادر عن هيئة الإحصاء، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 96 مليار ريال في عام 2023م منخفضة بنسبة 19% بالمقارنة مع عام 2022م، فيما سجلت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات ريال، منخفضة بنسبة 44%، في فترة المقارنة. صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي شهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية، انخفاضا في عام 2023م، إذ بلغ 86 مليار ريال، مقارنة بـ 100 مليار ريال خلال عام 2022م، في حين كان 106 مليارات ريال في عام 2021م.

وحققت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م بقيمة 259 مليار ريال وبمساهمة قدرها 29% من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال، وبمساهمة بلغت 15%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال وبمساهمة بلغت 12%.

وفي حجم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى رصيد استثمار أجنبي مباشر بقيمة بلغت 152 مليار ريال في عام 2023م، تلتها دولة لوكسمبورغ برصيد قدره 102 مليار ريال، ثم فرنسا برصيد قدره 65 مليار ريال.