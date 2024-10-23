شكرا لقرائتكم خبر عن 31 أكتوبر.. البنك السعودي الفرنسي يناقش النتائج المالية للربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف)، المساهمين، لحضور جلسة مناقشة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024م.
ووفقا لبيان البنك السعودي الفرنسي على تداول السعودية، ستعقد الجلسة في يوم الخميس 31 أكتوبر 2024م، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وسيستقبل مساهمي البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) المسجلين في تداولاتي رسالة نصية توضح إجراءات المشاركة في جلوسة النقاش.
ووفقا لبيان البنك السعودي الفرنسي على تداول السعودية، ستعقد الجلسة في يوم الخميس 31 أكتوبر 2024م، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وسيستقبل مساهمي البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) المسجلين في تداولاتي رسالة نصية توضح إجراءات المشاركة في جلوسة النقاش.