الاقتصاد

31 أكتوبر.. البنك السعودي الفرنسي يناقش النتائج المالية للربع الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف)، المساهمين، لحضور جلسة مناقشة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024م.
ووفقا لبيان البنك السعودي الفرنسي على تداول ، ستعقد الجلسة في يوم الخميس 31 أكتوبر 2024م، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وسيستقبل مساهمي البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) المسجلين في تداولاتي رسالة نصية توضح إجراءات المشاركة في جلوسة النقاش.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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