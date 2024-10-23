شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 702.7 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

من الجانب الآخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2% ويعود ذلك للارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها. ومع ذلك، انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان، المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

وارتفع صافي الدخل في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، صافي الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية. قابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى، صافي المكاسب/(الخسائر) من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.

من الجانب الآخر حافظ إجمالي مصاريف العمليات على نفس المستوى مع ارتفاع طفيف ويعود ذلك للارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. ومع ذلك، انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان.

وارتفع صافي الدخل في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة، نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6%، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، ودخل العمليات الأخرى، توزيعات الأرباح وصافي الأتعاب والعمولات. قابلها انخفاض في صافي المكاسب من الاستثمارات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية.

من الجانب الآخر انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3% ويعود ذلك للانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان، المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. ومع ذلك، ارتفعت مصاريف الرواتب وما في حكمها. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح بنك البلاد في الربع الثالث من 2024 بنسبة 14% إلى 702.7 مليون ريال، مقابل 616.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ومكاسب تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى. قابلها انخفاض في صافي المكاسب/(الخسائر) من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.من الجانب الآخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2% ويعود ذلك للارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها. ومع ذلك، انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان، المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.وارتفع صافي الدخل في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، صافي الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية. قابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى، صافي المكاسب/(الخسائر) من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.من الجانب الآخر حافظ إجمالي مصاريف العمليات على نفس المستوى مع ارتفاع طفيف ويعود ذلك للارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. ومع ذلك، انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان.وارتفع صافي الدخل في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة، نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6%، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، ودخل العمليات الأخرى، توزيعات الأرباح وصافي الأتعاب والعمولات. قابلها انخفاض في صافي المكاسب من الاستثمارات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية.من الجانب الآخر انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3% ويعود ذلك للانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان، المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. ومع ذلك، ارتفعت مصاريف الرواتب وما في حكمها.