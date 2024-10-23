شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 أكتوبر في مصر، بحوالي 5 جنيهات في الفراخ البيضاء حيث بلغ سعر الكيلو 76 جنيها مقابل 61 جنيها خلال الأيام الماضية.

ويسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 75 إلي 76 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 85 جنيها إلي 90 جنيها وفق كل محافظة.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 98 و99 جنيها بالمزرعة خلال هذا الأسبوع، كما ارتفع سعر الكتكوت الابيض الي 41 جنيها والبلدى 25 جنيهاً.

وتراجع البط المسكوفي إلي 68 جنيها والمولر 68 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 9 جنيهات والفراخ الفيومي 23 جنيها، بتراجعات جماعية.