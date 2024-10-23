شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا الادخار فى البريد.. ضمنها فتح حسابات للقصر والان مع تفاصيل الخبر

تتيح الهيئة القومية للبريد لعملائها فتح حساب ادخار مع عائد "سنوي، ربع سنوي، شهري" طبقا لرغبة العميل يمنح أعلى عائد مقارنة بمنافسيه في مصر، بالإضافة إلى خدمات إضافية مثل إصدار بطاقات الحسابات للتعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM والشراء اون لاين ومن خلال ماكينات نقاط البيع لدي التجار، كذلك تتيح الهيئة، فتح حسابات للقاصر المميز، وفتح حسابات الهبة - حسابات القصر، بالإضافة إلى كشوف حسابات.

ومن مزايا الخدمة: ضمان الحكومة للمبالغ المودعة وعائدها، إتاحة فتح حسابات بحدود صغيرة، تخدم جميع الفئات والشرائح، كما تؤكد الهيئة أن حساب توفير البريد يمنح أعلى عائد بالنسبه لمنافسيه في مصر.

كذلك ضمان سرية أرصدة حسابات التوفير، وإعفاء كافة الاستمارات والنماذج من جميع الرسوم، فضلا عن مجموعة متميزة من الجوائز.

وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب فى 2018 لتصل إلى 4850 مكتب بريد؛ وذلك في إطار خطة تطوير مكاتب البريد والتى تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصري وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.

حققت هيئة البريد فائضا ماليا خلال عام 2022 يقارب 4 مليارات جنيه. واستحدثت مكاتب متنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلًا عن نشر الأكشاك البريدية حيث تم إنشاء 300 مكتب بريد و100 مكتب متحرك.