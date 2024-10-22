شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يستقبل السفير المغربى بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير محمد آيت سفير المغرب بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري أحمد شوقي.

وأكد الوزير على العلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية التي تربط حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد رغبة كبيرة من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار.

وقال «الخطيب» إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ إجراءات ملموسة تسهم في تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين، كما تعمل أيضا على تيسير منظومة التبادل التجاري من خلال تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لافتا إلى التزام الوزارة بالممارسات الجيدة في التجارة الدولية، وكذا بالاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

ولفت الوزير إلى أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي وتفعيله ليقوم بالدور المنوط به في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وكذا العمل على تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك للوفاء باحتياجات أسواق البلدين والتصدير لأسواق قارتي أفريقيا وأوروبا.

ونوه «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من مكانة مصر والمغرب كدولتين محوريتين بالقارة الإفريقية وترجمتها لمشروعات تعاون استثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والمغربي على حد سواء، وكذا الاستفادة من التواجد المصري بشرق قارة أفريقيا من خلال اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، والتواجد المغربي بدول غرب أفريقيا، إلى جانب الاستفادة أيضاً من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.

ومن جانبه أكد السفير محمد آيت سفير المغرب بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال المصري بدولة المغرب، وكذا فرص متميزة بالسوق المغربي لتصدير عدد من المنتجات المتوفرة بالسوق المصري لاسيما زيت الزيتون والمواد الغذائية والحديد وزجاج السيارات.

ووجه السفير الدعوة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للقيام بزيارة لدولة المغرب على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك لتبادل الرؤى واستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية بالبلدين، وبما يسهم في إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.