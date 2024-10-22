شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالإحصاء: معدل الإنجاب فى مصر تراجع إلى 2.54 طفل عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد شرف الدين، تراجع معدل الإنجاب الكلى في مصر إلى 2.54 مولود لكل سيدة فى العام الماضي 2023، مقابل 2.76 طفل في عآم 2022، و2.85 طفل عام 2021.

وجاء ذلك خلال جلسة الإستراتيجية الوطنية للسكان 2023-2030، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، واضاف أنه بالرغم من انخفاض أعداد المواليد في كافة المحافظات إلا أنه لا تزال أعداد المواليد في محافظات الوجه القبلى هي الاعلى بين محافظات الجمهورية، علما بأن محافظات الوجه القبلى تمثل 39% من سكان مصر، ومع ذالك تنجب 45% من إجمالي المواليد على مستوى الجمهورية، في حين إن المحافظات الحضرية يمثل سكانها 16.7% من سكان مصر ومع ذلك مسؤولة فقط عن 14% من المواليد.

وأوضح ان الوجه البحرى يمثل 43% من السكان، فهو مسؤول عن39% من إجمالى المواليد، وأن هناك عديد من الدراسات المعنية برصد الزيادة السكانية منها دراسة أسباب زيادة/ إنخفاض المواليد في 9 محافظات بعينة حجمها 13835 أسرة معيشية، ومسح توجه الشباب نحو تبني مفهوم الأسرة الصغيرة، وتم تنفيذه في 11 محافظة بحجم عينة 4169 أسرة مستهدفا جميع الشباب اللذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 35 سنة.