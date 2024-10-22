شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأسئلة الشائعة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء وأجوبتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه.. نقدم لكم أبرز الأسئلة والأجوبة الخاصة بها المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء وهى كالتالى:

يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه وفقًا للنموذج رقم (8) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 في حالة سداد كامل مقابل التصالح أو نموذج رقم (7) في حالة السداد على أقساط .

هل يتم إحالة الطلبات التي تم رفضها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يصدر لها نموذج رقم (10) إلي اللجان المشكلة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 أم تعتبر هذه الطلبات مرفوضة؟

يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه برفض الطلب وفقًا للنموذج رقم (۸) مع رد ما تم سداده كجدية للتصالح، وفي حالة الرغبة في التصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 فإنه يلزم التقدم بطلب جديد وفقًا لأحكامه.

هل يتم إحالة كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 الى اللجنة الفنية المشكلة طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 دون النظر كونها خارج الكتلة المبنية القريبة من الحيز العمراني أو داخلها؟

طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 187 لسنة 2023 يتم إحالة تلك الطلبات إلى لجان البت المشكلة طبقا لأحكامه سواء كانت خارج الكتلة المبنية القريبة من الحيز العمراني أو داخلها.