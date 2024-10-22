شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة النيل للسكر بقيمة 190 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة النيل للسكر، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 187.6 مليون سهم بقيمة 190.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة كيروسيز للمنشآت الفندقية بحجم تداول 28.2 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون جنيه، وصفقة على الشركة المصرية السعودية للمياه والصناعات الغذائية بحجم تداول 217.9 ألف سهم بقيمة 21.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 196.6 مليون سهم بقيمة أكثر من 266 مليون جنيه عبر تنفيذ 103 عمليات.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والنساجون الشرقيون للسجاد، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وحديد عز، ومستشفى كليوباترا، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 142.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5%، والعرب على 5.09%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 173.1 مليون جنيه، 135 مليون جنيه، 51 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 284.9 مليون جنيه، 72.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 7861 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 11048 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 8042 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة.