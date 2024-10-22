شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء الأغذية والمنسوجات والموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 6.8%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6%، يليه قطاعات مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.9%، 2.7%، 2.1%، على الترتيب، وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.6%.

وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، وزاد قطاع العقارات بنسبة 1.1%، ونما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، فيما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.2%، 1.6%، 0.7%، على الترتيب، بينما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والنساجون الشرقيون للسجاد، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وحديد عز، ومستشفى كليوباترا، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 142.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5%، والعرب على 5.09%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 173.1 مليون جنيه، 135 مليون جنيه، 51 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 284.9 مليون جنيه، 72.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 7861 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 11048 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 8042 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة.