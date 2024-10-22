شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صندوق ثروة سيادى فى العالم يحقق أرباحا بقيمة 76 مليار دولار خلال 90 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي العملاق اليوم الثلاثاء عن تحقيق أرباح بلغت 76.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري- 3 أشهر-، مشيرًا إلى الدعم الذي قدمه سوق الأسهم نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.

وفق بيانات الصندوق الذي يعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بلغ العائد الإجمالي للصندوق للربع 4.4%، وهو أقل بنحو 0.1 نقطة مئوية من العائد على مؤشره القياسي.

وأضاف صندوق التقاعد النرويجي الحكومي العالمي، أحد أكبر المستثمرين في العالم، إن قيمته بلغت 18.870 تريليون كرونة في نهاية سبتمبر.

ووفقا لتروند جراند، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إدارة استثمارات بنك نورجيس، إن انخفاض أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع واسع النطاق في سوق الأسهم، مشيرا إلى تحقيق شركته عائدات إيجابية في جميع مجالات الاستثمار الخاصة بها.

وحققت الأسهم، التي شكلت 71.4% من الصندوق في الربع الثالث، عائدا بلغ 4.5%. وبلغ العائد على الاستثمارات ذات الدخل الثابت، التي شكلت 26.8% من أصول الصندوق، 4.2% خلال الفترة.

وتأتي هذه النتائج بعد وقت قصير من تحذير شركة إدارة الاستثمار النرويجية، التي تدير الصندوق، من أن ارتفاع حالة عدم اليقين و"الوضع الجيوسياسي المختلف تماما" يعني أن هناك المزيد من المخاطر على الأسهم العالمية.

وتأسس صندوق الثروة السيادية النرويجي، في تسعينيات القرن العشرين لاستثمار العائدات الفائضة لقطاع النفط والغاز في البلاد. وحتى الآن، وضع الصندوق أموالاً في أكثر من 8760 شركة في 71 دولة حول العالم.