شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الصيني يعلن عن أول عملية لبرنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، عن أول عملية لبرنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين، بحجم 50 مليار يوان (حوالي 7.04 مليار دولار أمريكي)، بهدف الاستفادة بشكل أفضل من دور المؤسسات المالية لتحقيق الاستقرار لسوق رأس المال في الصين.

وأوضح المركزي في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أعلن في 10 أكتوبر الجاري عن قراره بتأسيس برنامج لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين بحجم أولي يبلغ 500 مليار يوان، كجزء من الجهود المبذولة لدعم التنمية الصحية والمستقرة لسوق رأس المال.

وأضاف أن هذه الأداة ستسمح لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين المؤهلة باستخدام أصولها، بما في ذلك السندات والصناديق المتداولة في البورصة وحيازاتها في مكونات مؤشر "سي إس آي 300"، كضمان في مقابل أصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة وسندات البنك المركزي، وفقا لبنك الشعب الصيني.

وأطلق البنك المركزي برنامجا لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين يوم الجمعة الماضي، حيث تجاوزت المجموعة الأولى من حصص الطلبات 200 مليار يوان، وتمت الموافقة على مشاركة 20 شركة أوراق مالية وصناديق في تشغيل برنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين.

وأعلن بنك الاستثمار، شركة رأس المال الدولي الصينية المحدودة، أنه أكمل صفقة من خلال برنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين.

وفي سياق متصل أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 158.4 مليار يوان (حوالي 22.24 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 %.

وأوضح البنك في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.