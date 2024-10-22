شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: ارتفاع صادرات مصر لدول البريكس خلال أول 8 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن صادرات مصر لدول تجمع البريكس ارتفعت 13 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، خاصة لدول الهند وروسيا الاتحادية والبرازيل، رغم أن "البريكس" ليس اتفاق تجارة حرة يقدم إعفاءات جمركية للدول الأعضاء في التكتل.

وأوضح أن قطاعات صناعية مختلفة من مصر تمكنت من زيادة صادراتها إلى دول البريكس، ولفت إلى أن المواصفات التصديرية ليست صعبة داخل دول التجمع، وهذا يسمح للمصدر المصري بالدخول لأسواق دول التجمع باستثناء الصين.

وشدد رئيس التمثيل التجارية، على أن المواصفات التصديرية للبرازيل وجنوب أفريقيا والهند ليست معقدة ويمكن للمصدر المصري وضع خطط لهذه الأسواق واستهدافها تصديريًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد "الواثق بالله"، على ضرورة تشجيع المصدر المصري للتركيز على استهداف أسواق البريكس، وعدم الاعتماد فقط على أسواق الدول العربية أو دول أفريقيا، لأن أسواق تجمع البريكس ضخمة جدًا وبها فرص مميزة.

وأشار الوزير مفوض، إلى أن تركيز الصادرات المصرية على عدد محدود من الأسواق لا يساعدنا على تحقيق أهداف تنمية الصادرات، ولذا يجب أن يكون هناك خططًا لدى المصدرين لأسواق مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا



