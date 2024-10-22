شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس هيئة البترول: منصة مصر الرقمية للاستكشاف أهم ثمار برنامج التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

قالت المهندسة ايمان وافى مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع البترول كان سباق فى تنفيذ برنامج التطوير والتحديث الذى تم إطلاقه فى عام 2016، وبدأ يؤتى بثماره، وكان من احد ثماره برنامج التحول الرقمى الذى بذل فيه جهداً كبيراً ولازال التطوير فيه مستمر فهو رحلة لن تتوقف لأن التطور التكنولوجي فى تغير دائم، لافتة إلى ان التحول الرقمى اصبح مطبق فى كافة الانشطة البترولية مما يسهم فى تدقيق البيانات وسرعة اتخاذ القرار .

وأضافت أن منصة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG تعد احد اهم ثمار برنامج التحول الرقمى، فالبيانات اصبحت متاحة بصورة احترافية امام الشركات فى كل وقت مما يشجع على جذب الاستثمارات فى القطاع ومن ثم زيادة الإنتاج، واشارت الى ان الكوادر التى تعمل فى مجال التكنولوجيا جزء من هذا النجاح وان عملية التدريب مهمة ومستمرة لمواكبة التطور التكنولوجي وحماية البيانات من الهجمات السيبرانية، مشيرة الى ان التكنولوجيا ليست تهديدا ولكنها هى وسيلة للنجاح والتطور والحماية، وأضافت أن عملية تحليل البيانات هى المستقبل فى كافة المجالات وفى حالة الالمام بطرق تحليلها نستطيع الاستفادة بشكل كامل من البيانات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل، واضافت ان قطاع البترول المصرى قد بدأ فعلياً فى تطبيق الذكاء الاصطناعي سواء فى منصة EUG او فى الهيئة المصرية العامة للبترول على منصة EPDC الخاصة بادارة بيانات الإنتاج للزيت والغاز.

وجاء ذلك خلال ختام فاعليات مؤتمر دول حوض البحر المتوسط (MOC 2024) الذى استضافته مدينة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام، انعقاد جلسة "توظيف القدرات الرقمية لتسريع وتيرة تطوير موارد الطاقة" والتى شارك فيها المهندسة إيمان وافي مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسين إبراهيم، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة والكيماويات لمنطقة إفريقيا وأحمد السعيد مدير قسم الرقمنة والتكامل بشركة شلمبرجير.

وقال أحمد السعيد أن منصة EUG نموذج ناجح فى سوق صناعة البترول والغاز وتجسد الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وأن الكوادر البشرية جزء من هذا النجاح وليس فقط التكنولوجيا وكذلك التدريب الذى تم بالتعاون بين شركة شلمبرجير وقطاع البترول، واضاف أن الذكاء الاصطناعي لايزال فى البداية فى مصر وهناك بنية تحتية يمكن البناء عليها لتقليل المخاطر وهناك دراسات اثبت كفاءة الذكاء الاصطناعي فى صناعة البترول والغاز، مشيراً إلى ان الشراكة وتبادل الخبرات في هذا المجال امر مهم لما لها من مردود إيجابي فى زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف.



وأوضح المهندس حسين ابراهيم ان مجالات كفاءة الطاقة عنصر مهم، ويتم يتفيذها بشكل رقمى فى تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة، ويتم تطبيقها ايضاً فى أعمال البحث والاستكشاف والتكرير والتسويق، ولها أثر كبير فى توفير الجهد والوقت، لافتاً إلى أن استخدام التكنولوجية امر مهم لتحقيق التكامل فى صناعة البترول والغاز.