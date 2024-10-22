شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك تعقد اجتماعا لخبراء البيئة وتغير المناخ في الدول الأعضاء.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، المهندس جمال عيسى اللوغاني، غد الأربعاء الموافق "الاجتماع التنسيقي الحادي والثلاثين لخبراء البيئة وتغير المناخ في الدول الأعضاء" الذي سيعقد في المقر الدائم للمنظمات العربية بدولة الكويت.

ويشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن الدول الأعضاء في المنظمة، ومندوبون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة- ومندوب عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة تطورات آخر ما توصلت إليه المفاوضات حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس لبلورة موقف عربي موحد جراء المفاوضات الأممية.

كما يهدف الاجتماع أيضا إلى تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المنظمة والدول العربية الأخرى في الدورة التاسعة والعشرين "COP29" لمؤتمر أطراف الاتفاقية المزمع عقدها في العاصمة الأذربيجانية – باكو- خلال الفترة 11-22 نوفمبر 2024.

والتي ستناقش العديد من الموضوعات من أهمها، التمويل المناخي، والخسائر والأضرار، والتكيف مع تغير المناخ، التخفيف من آثار التغير المناخي، ضمان الانتقال العادل، أسواق الكربون "المادة السادسة"، والتقييم العالمي، والمساهمات المحددة وطنيا، والطموح.

وفي هذا الشأن تؤكد منظمة أوابك بشكل دائم على أولاً، أهمية تحقيق التوازن ما بين أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف ميسورة، وكذلك الحد من آثار التغير المناخي.

وثانياً، على أهمية تبني النهج الشامل والمنصف بالاعتماد على جميع مصادر الطاقة، وتبنى جميع التقنيات المتاحة في مسارات الطاقة المستقبلية، على أن تتوائم مخرجات مؤتمر الأطراف بنسخته التاسعة والعشرين بالظروف والأولويات الإقليمية والوطنية للدول الأطراف.