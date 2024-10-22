شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان استيراد 30 مليون بيضة.. تراجع البيض البلدى 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر كرتونة البيض البلدي من مستوي 150 إلي 140 جنيها تسليم أرض المزرعة اليوم الثلاثاء، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بدءاً من 160 جنيها.

وفي ذات السياق سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 166 جنيها والبيض الأحمر 168 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بدءاً من 180 جنيها الكرتونة.

ووجه الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.



وفي سياق متصل أعلن وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.