شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء يسجل 3730 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية مستهل تعاملات اليوم بعد ارتفاع بحوالى 10 جنيهات بسوق الصاغة وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3730 جنيهاً للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4259 جنيها.

عيار 21 يسجل 3730 جنيها.

عيار 18 يسجل 3205 جنيها.

الجنيه الذهب 29840 جنيها.



سعر الذهب في البورصة العالمية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى عند 2738 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2719 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2734 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وارتفع سعر الذهب يوم أمس ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2740 دولارا للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه عند الاغلاق وينهي التداولات منخفضاً عند 2719 دولار للأونصة. ويكون بذلك ارتفاع سعر الذهب منذ بداية عام 2024 بنسبة 32.6%.

الذهب يعد التحوط الأول ضد عدم اليقين السياسة والاقتصادي ولذلك يشهد انتعاش كبير خلال الأيام الأخيرة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، حيث تشهد الانتخابات عدم يقين مع اظهار استطلاعات الرأي اقتراب المرشحين من بعضهما، وعدم حسم المعركة الانتخابية لأي من مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب أو مرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كاملا هاريس.