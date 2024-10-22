الجدعان يشارك في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك معالي وزير المالية، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم الاثنين 18 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 21 أكتوبر 2024م في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م.



وخلال كلمته، أكد معالي الجدعان أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف ليس فقط لمواجهة المخاطر الراهنة وإنما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن البلدان منخفضة الدخل الأكثر تضرراً من التحديات التي يشهدها المجتمع الدولي.



وأوضح الجدعان أن عملية التطوير والتحسين في المنظمات الدولية تعتبر ضرورة ملحة للتكيف بسرعة وحزم في مواجهة التحديات العالمية الصعبة مثل الفقر وعدم المساواة، وأضاف "لابد أن تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تركيز جهودها نحو بناء القدرات الفنية وتوفير الدعم والمشورة اللازمين".

يعد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE) أحد المنظمات البحثية الهامة دولياً، لكونه يوفر تحليلات للسياسات وحلول عملية لتعزيز الاقتصاد العالمي بمشاركة من نخبة المختصين في هذا المجال.

ويأتي أسبوع الاقتصاد الكلي الذي ينظمه المعهد بهدف جمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، ومسؤولي الحكومات، وقادة الأعمال من حول العالم لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي وبحث سبل تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.