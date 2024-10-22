شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. 74.03 دولار لبرنت والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط، اليوم، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر 26 سنتًا أو 0.3 %إلى 74.03 دولارات للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر سنتين إلى 70.54 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباءالعمانية.

كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولًا لديسمبر 23 سنتًا أو 0.3 %إلى 69.81 دولار للبرميل.

وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"،قد نشرت المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية،حيث سجلت أسعار النفط الآجلة خسائر أسبوعية، بلغت نسبتها حوالي 7.6% لخام برنت الأكبر منذ أوائل الشهر الماضي، ونحو 8.4% لخام غرب تكساس - الأكبر منذ أكتوبر 2023 .

وأشار التقرير إلى أن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض أسعار النفط الخام تضمنت خفض منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2024 و2025، حيث تمثل الصين الجزء الأكبر من هذه التخفيضات.



