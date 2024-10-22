شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحجز شقة بـ"سكن لكل المصريين".. تعرف على أماكن الوحدات والعدد المتاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لو أنت من محدودى الدخل وعايز تحجز شقة في مشروع "سكن لكل المصريين" بنظام الاستلام الفورى.. نستعرض لكم أماكن الوحدات وعددها فى المدن الجديدة .
الوحدت الجاهزة للتسليم الفورى عبارة عن 608 وحدة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة بمساحة 90 مترًا.
المدن المتاح بها وحدات تسليم فورى هى :
- مدن أكتوبر الجديدة بواقع 3200 وحدة سكنية.
- العاشر من رمضان بواقع 120 وحدة سكنية.
- برج العرب الجديدة بواقع 1000وحدة سكنية.
- السادات بواقع 2400 وحدة سكنية.
- أخميم الجديدة بواقع 1550 وحدة سكنية.
- سوهاج الجديدة بواقع 420 وحدة سكنية.
- قنا الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية.
- غرب قنا بواقع 1200 وحدة سكنية.
- طيبة الجديدة بواقع 760 وحدة سكنية.
- المنيا الجديدة بواقع 800 وحدة سكنية.
- أسوان الجديدة بواقع 540 وحدة سكنية.
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