شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحجز شقة بـ"سكن لكل المصريين".. تعرف على أماكن الوحدات والعدد المتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو أنت من محدودى الدخل وعايز تحجز شقة في مشروع "سكن لكل المصريين" بنظام الاستلام الفورى.. نستعرض لكم أماكن الوحدات وعددها فى المدن الجديدة . الوحدت الجاهزة للتسليم الفورى عبارة عن 608 وحدة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة بمساحة 90 مترًا.

المدن المتاح بها وحدات تسليم فورى هى : - مدن أكتوبر الجديدة بواقع 3200 وحدة سكنية. - العاشر من رمضان بواقع 120 وحدة سكنية. - برج العرب الجديدة بواقع 1000وحدة سكنية. - السادات بواقع 2400 وحدة سكنية. - أخميم الجديدة بواقع 1550 وحدة سكنية. - سوهاج الجديدة بواقع 420 وحدة سكنية. - قنا الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية. - غرب قنا بواقع 1200 وحدة سكنية. - طيبة الجديدة بواقع 760 وحدة سكنية. - المنيا الجديدة بواقع 800 وحدة سكنية. - أسوان الجديدة بواقع 540 وحدة سكنية.



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