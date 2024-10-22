الاقتصاد

لو عايز تحجز شقة بـ"سكن لكل المصريين".. تعرف على أماكن الوحدات والعدد المتاح

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القاهرة - سامية سيد - لو أنت من محدودى الدخل وعايز تحجز شقة في مشروع "سكن لكل المصريين" بنظام الاستلام الفورى.. نستعرض لكم أماكن الوحدات وعددها فى المدن الجديدة .

الوحدت الجاهزة للتسليم الفورى عبارة عن 608 وحدة  بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة بمساحة 90 مترًا.
المدن المتاح بها وحدات تسليم فورى هى :

- مدن أكتوبر الجديدة بواقع 3200 وحدة سكنية.

- العاشر من رمضان بواقع 120 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة بواقع 1000وحدة سكنية.

- السادات بواقع 2400 وحدة سكنية.

- أخميم الجديدة بواقع 1550 وحدة سكنية.

- سوهاج الجديدة بواقع 420 وحدة سكنية.

- قنا الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية.

- غرب قنا بواقع 1200 وحدة سكنية.

- طيبة الجديدة بواقع 760 وحدة سكنية.

- المنيا الجديدة بواقع 800 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة بواقع 540 وحدة سكنية.
 

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